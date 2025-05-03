Охотникам разрешили стрелять по водоплавающей дичи на юге Югры

В Югре открылся весенний охотничий сезон. Со 2 мая охота на водоплавающую дичь разрешена в южных районах округа – в охотугодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского и Нижневартовского районов южнее 61-й параллели. Уже с 3 мая охотники смогут выйти и на боровую дичь, сообщает пресс-служба депнедра и природных ресурсов Югры.

Следующий этап начнется с 9 мая – в тех же районах, но уже в пределах широт от 61° до 62°, откроется сезон охоты на водоплавающую дичь. С 10 мая разрешается охота на боровую.

А с 16 и 17 мая начнется охота на водоплавающую и боровую дичь в северных районах, расположенных севернее 62-й параллели. В этот список входят Березовский, Белоярский, Советский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Сургутский и Нижневартовский районы.