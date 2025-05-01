Воздушные парады с участием пилотажной группы «Барсы» состоятся 9 и 10 мая в шести городах Югры

9 и 10 мая 2025 года в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Мегионе и Лангепасе пройдет масштабная акция «Бессмертный полк в небе Югры», приуроченная к 80-летию Великой Победы. Программа мероприятия опубликована на официальной странице пилотажной группы «Барсы» во ВКонтакте.

«Спешим сообщить вам, что в рамках празднования 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне утверждена Программа воздушного полета Авиационной группы высшего пилотажа «Барсы». Семь наших самолетов совершат перелет над шестью городами ЮГРЫ: Сургут – Ханты-Мансийск – Нефтеюганск – Нижневартовск – Мегион – Лангепас – Сургут», – говорится в сообщении.

Расписание полетов:

9 мая:

12:00 – Ханты-Мансийск

15:00 – Нефтеюганск

18:00 – Сургут

10 мая:

14:00 – Нижневартовск

14:30-15:00 – Посещение места дислокации самолетов в аэропорту Нижневартовска

15:40 – Мегион

16:00 – Лангепас