Студотряды со всей России подключатся к возведению второго моста через Обь

В Югре начинается реализация нового масштабного проекта – Всероссийской студенческой стройки «Звезда Оби». Студенты из разных регионов страны примут участие в строительстве второго моста через реку Обь в районе Сургута. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Стройка организована силами Российских студенческих отрядов совместно с предприятием «Мостострой-11» при поддержке Правительства Югры. В проекте примут участие 250 студентов, которые будут задействованы в ключевом инфраструктурном объекте, строящемся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В прошлом году на площадке форума «ТрудКрут» совместно с заместителем председателя правления Российских студенческих отрядов Дмитрием Андреевичем Парамоновым подписали соглашение, направленное на развитие программ трудоустройства молодежи. Старт такого масштабного проекта – большой шаг к развитию движения, который открывает для студентов со всей страны новые возможности. Основой стало также подписание соглашения между Российскими студенческими отрядами и «Мостострой-11» на полях Петербургского международного экономического форума. Символично, что начало стройки совпало с Годом исторического наследия в Югре. На территории округа в разные годы было реализовано 19 всесоюзных ударных строек, 6 из которых – в Сургуте. Сегодня мы не только сохраняем традиции, но и создаем новые страницы истории региона», – отметил Руслан Кухарук.

Идея создания новой студенческой стройки родилась в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме, где было подписано соглашение о сотрудничестве между Российскими студенческими отрядами и компанией «Мостострой-11».

«В прошлом году на ПМЭФ было подписано соглашение о сотрудничестве РСО и Мостострой-11, тогда мы начали искать точки роста и создания более интересных проектов для студентов. Так появилась новая Всероссийская стройка "Звезда Оби", и зная, как Мостострой-11 умеет работать на местах, зная как заряжены два штаба, которые сегодня отвечают за реализацию проекта – Ханты-Мансийский и Омский, я уверен, что все участники получат нечто особенное и настоящее, как и вся природа северной Сибири. А для Сургута это станет событием, которое перевернет жизнь северного города», – подчеркнул заместитель председателя Наблюдательного совета РСО Алексей Потейко.

Участие в проекте смогут принять студенты, обученные профессиям бетонщика, дорожного рабочего и инженерно-технических специалистов. При этом для участников стройки будет организовано бесплатное профессиональное обучение.

Чтобы стать частью Всероссийской студенческой стройки «Звезда Оби», необходимо вступить в студенческий отряд по месту обучения, а затем оставить заявку на сайте трудкрут.com или позвонить по номеру 8 800 770 0 117.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение молодежи в стране, насчитывающее более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов. С момента основания движения в 1959 году его участниками стали свыше 20 миллионов человек. В Югре деятельность регионального отделения РСО была возобновлена в 2024 году при поддержке Руслана Кухарука.

Новая студенческая стройка «Звезда Оби» обещает стать одним из ярких событий в жизни Сургута и Югры, объединяя молодых строителей со всей страны в реализации важного инфраструктурного проекта, который станет одним из столпов транспортной системы нефтяного севера.