​Губернатор Югры отчитался перед думой округа о результатах работы за 2024 год

В ходе 44-го заседания Думы Югры губернатор Руслан Кухарук представил подробный отчет о деятельности правительства округа за 2024 год. Выступление охватило все ключевые сферы — от экономики и социальной политики до культуры, экологии и развития инфраструктуры.

Экономическое развитие

Руслан Кухарук отметил, что бюджет округа в 2024 году оставался социально ориентированным: 64,8% расходов были направлены на образование, здравоохранение, поддержку семей и развитие человеческого капитала. Освоение средств по национальным проектам составило 99,91%, что позволило Югре занять 7-е место в России.

Экономика региона демонстрировала устойчивость, несмотря на внешние вызовы. Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,8%, превысив 1,7 триллиона рублей. 85% инвестиций обеспечила нефтяная отрасль. Особо была отмечена работа по импортозамещению — Югра добилась 90% замещения технологий освоения трудноизвлекаемых запасов.

Рост показали и другие сектора экономики. Производство металлических изделий увеличилось на 113,7%, химической продукции — на 115,7%, деревообработки — на 102,2%. Реализованы крупные промышленные проекты в Когалыме, Сургуте и Нижневартовском районе.

Социальная политика

Население Югры увеличилось за год на 22 тысячи человек. Регион вошел в число лидеров России по естественному приросту и коэффициенту рождаемости. Среднедушевой доход составил 83 тысячи рублей, реальный рост заработных плат — 7,6%.

Более 509 тысяч жителей получили различные меры социальной поддержки. Введены новые меры помощи для детей войны, семей участников СВО, субсидии многодетным. Число многодетных семей выросло на 3,5%.

Уровень безработицы составил 0,22% — один из лучших показателей в стране. Однако остается кадровый дефицит: ежегодная дополнительная потребность составляет около 43 тысяч специалистов, особенно в здравоохранении, строительстве и промышленности.

Здравоохранение и образование

В 2024 году введены 8 новых объектов здравоохранения, модернизированы 16 медицинских учреждений. Развитие санитарной авиации позволило охватить 100% территорий Югры: выполнено 1802 вылета, эвакуировано более 2800 пациентов.

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлечено 145 медицинских специалистов. Активно развивается программа целевого обучения.

В образовании акцент сделан на профориентацию. Число профильных классов удвоилось. Рекордные результаты продемонстрировали выпускники ЕГЭ: количество стобалльников выросло на 64%. ВУЗы региона укрепляют связи с предприятиями, развиваются программы дуального обучения.

Культура, спорт и туризм

Важным событием стало открытие музыкальной школы имени Александры Пахмутовой в Когалыме. В 2024 году модернизировано 14 учреждений культуры.

Югорские спортсмены завоевали 3343 медали, включая 112 на международных соревнованиях. Уровень вовлеченности населения в занятия спортом вырос до 52%.

Туристический поток увеличился на 5,4%. Открыто более 20 новых маршрутов. Югра вошла в федеральные программы развития туризма и получила субсидии на развитие инфраструктуры.

Инфраструктура

В 2024 году построено 975 тысяч квадратных метров жилья. Более 55 тысяч человек переселены из аварийного жилья. Начат новый этап программы переселения для домов, признанных аварийными после 2017 года. Построено и капитально отремонтировано 202 километра дорог, введены в эксплуатацию два новых моста через реки Аган и Ейтья. Расширена сеть субсидируемых авиаперевозок на 35%.

В ЖКХ модернизированы котельные, заменено 128 километров инженерных сетей. Уровень газификации вырос до 83,2%. Югра активно участвует в восстановлении Донбасса: в Макеевке восстановлены 198 домов и 29 соцобъектов.

Экология и поддержка коренных народов

Рекультивировано 39 гектаров загрязнённых земель, выпущено 24,6 миллиона мальков в реки. Создан новый памятник природы «Ягельный» на 9 тысяч гектаров.

Более 2365 представителей коренных народов получили поддержку. Через проект «IT-стойбище» подключены 27 новых оленеводческих стойбищ. Начата разработка цифровых словарей мансийского языка.

Развитие гражданского общества

В 2024 году в Югре действовало более 26 тысяч волонтеров. Поддержано свыше 300 проектов НКО. Регион стабильно входит в тройку лидеров России по вовлеченности граждан в НКО-активность.

Руслан Кухарук в завершение выступления отметил: «Хочу поблагодарить всю команду Югры – депутатов, руководителей и работников профильных ведомств и муниципалитетов за ваше участие, заботу и искреннюю вовлеченность. Впереди у нас еще немало интересных задач. Уверен, вместе мы справимся. Спасибо за вашу работу!»

Реакция депутатов

Отчет губернатора Югры Руслана Кухарука был положительно воспринят депутатами окружного парламента, которые отметили как достигнутые результаты, так и четко обозначенные планы развития региона.

Борис Хохряков, председатель Думы Югры, подвел итоги выступления губернатора, особо отметив социальные достижения:«Обобщенная информация позволяет проанализировать состояние всех сфер жизни нашего округа. Будущее региона, как известно, зависит не от размера бюджета, а от количества детских колясок на улицах городов и поселков. Югра занимает шестую позицию среди субъектов-лидеров Российской Федерации по коэффициенту естественного прироста. Югорчане создают семьи и рожают детей — значит, для этого созданы необходимые условия: работа, жилье, детские сады и школы, больницы и поликлиники, дорожная сеть и социальная инфраструктура. Значит, у автономного округа есть будущее. И это будущее обещает быть комфортным — недаром автономный округ в 2024 году стал лауреатом национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды».

Лариса Белоцерковцева, депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия», отметила комплексность и точность отчета: «Согласна с Русланом Николаевичем: 2024 год действительно стал Годом народного сплочения, единства в выборе и осмыслении путей дальнейшего развития. Среди основных достижений в сфере здравоохранения — введение 8 объектов здравоохранения, модернизация 16 медицинских учреждений, расширение зоны медицинского обслуживания населения труднодоступных территорий. В образовании — увеличение количества стобалльных работ ЕГЭ с 47 до 77 единиц, более чем двукратный рост числа профильных классов. Югорский физико-математический лицей-интернат вошел в ТОП-300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, заняв 38-ю позицию. Благодарю Губернатора за подробный отчет, внимание к запросам граждан и стремление к успеху!»

Наталья Западнова, депутат Думы Югры, подчеркнула высокую эффективность выполнения национальных проектов и внимание к кадровой политике региона: «Озвученные Губернатором итоги говорят о слаженной командной работе – регион справляется с возникающими вызовами и не отказывается от планов развития. Об этом свидетельствует увеличение расходов на национальные проекты "Безопасные и качественные дороги", "Образование" и "Здравоохранение". Общий показатель выполнения нацпроектов в Югре составил 99,91%, что является шестым результатом в стране. Наш округ уверенно входит в пятерку субъектов с наилучшими показателями по естественному приросту населения и ожидаемой продолжительности жизни.

Как абсолютно точно отметил глава региона, от этого зависит решение кадровых вопросов: ежегодная дополнительная потребность в новых специалистах составляет от 39,8 до 43,1 тысячи человек. Выступление Губернатора — емкое, объективное, насыщенное, с четко поставленными задачами и прямыми ответами на вопросы. Особо важно, что подчеркивается необходимость солидарной ответственности государства, бизнеса и общества за развитие региона».

Ирина Урванцева, депутат Думы Югры, акцентировала внимание на стратегической значимости реализуемых проектов и обратной связи с населением: «2024 год стал первым годом работы в Югре для новой команды. В отчете приведены точные показатели по каждой отрасли, доказывающие, что мы двигаемся вперед. Главное, что работа построена на получении обратной связи от жителей региона, использованы результаты поездок Губернатора по муниципалитетам. За один год увидеть принципиальные сдвиги трудно, но факты доказывают, что регион продвинулся вперед по всем направлениям: рост валового продукта, увеличение реальных доходов населения, снижение безработицы. Есть четкое понимание, как решать существующие проблемы, в том числе в строительстве школ в Сургуте. Проведена огромная работа по улучшению качества жизни югорчан. Уверена, что начатые позитивные изменения будут продолжены».

Александр Сальников, депутат Думы Югры, сосредоточился на миграционной политике, озвученной в докладе: «Отвечая на мой вопрос о регулировании численности иностранных граждан, Губернатор сообщил, что в Югре с 2015 года действуют ограничения на трудоустройство мигрантов, работающих по патентам, в ряде сфер — розничная торговля табачными изделиями, такси, образование. В 2025 году запрет дополнительно расширен на 14 новых направлений, включая ЖКХ, здравоохранение и услуги ухода за детьми. Потребность в иностранной рабочей силе определяется межведомственной комиссией с участием работодателей и профсоюзов. Это показывает, что регион действует взвешенно, защищая рынок труда для своих граждан».