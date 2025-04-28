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В поселке Югры разрушается мемориал Великой Отечественной войны

Эксперт ОНФ по ХМАО рассказал о плачевном состоянии мемориала в Пионерском

В поселке Югры разрушается мемориал Великой Отечественной войны
Фото: Денис Такунцев

В поселке Пионерском Советского района Югры разрушается мемориал Великой Отечественной войны. О проблемах с состоянием объекта рассказал эксперт ОНФ по ХМАО Денис Такунцев, передает 86.ru.

«Скоро День Победы, а мемориал разрушается. Все растрескалось и поросло мхом, а из рассыпающихся кирпичей даже растут деревца. Оголена электропроводка. Покосились опоры ограждения. В связи с оскорбительным и непатриотичным бездействием администрации поселка Пионерского, будто бы целенаправленно создается вид, что священная память о подвигах наших героических предков поросла мхом. Год за годом – одно и то же», – заявил Такунцев.

В районной администрации пояснили, что капитальный ремонт мемориала не планируется. По информации главы поселения Венеры Зубчик, до 6 мая будет выполнен только косметический ремонт. Это связано с тем, что в рамках программы комфортной городской среды запланировали строительство нового Мемориального парка на улице Вокзальной.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 277, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:11
Вот образчик мышления Главы местного самоуправления 2-го уровня посёлка Пионерский Венеры Зубчик. Ей «по барабану» состояние Действующего поселкового Мемориала Великой Отечественной войны, даже накануне 80-летия Великой Победы. Ибо когда-то, как она говорит, на улице Вокзальной будет построен парк. Какой парк? Парк в рамках программы комфортной городской среды. Как связан этот парк, где я думаю будут гулять мамочки с колясками и другие жители Пионерского с Памятью о погибших жителях (Микояновского района ныне Октябьского района) на полях сражений Великой Отечественной войны? Как можно парк для отдыха граждан смешать с Мемориалом Памяти? Никак. Парк- это парк. Мемориал- это Мемориал. Комфортная среда - это комфортная среда и расслабон, где можно и пивка выпить. А память о борцах с нацизмом и фашизмом- это святое место. Это неправильный ответ Главы посёлка. Это ее неуклюжая «отмазка». Ибо капитальный ремонт действующего Мемориала необходим был ещё вчера, иначе к 80-летию Победы он оказался в ветхом и запущенном состоянии. Пора и Венере Зубчик вслед за Дмитрием Горбуновым подать добровольно в отставку. По отрицательным мотивам и служебном несоответствии.
А в городе «теневого хозяина» Степана Пыталева не нашлось гранита для того, чтобы в основание Вечного огня поместить гранитную Звезду. Заменили при строительстве Мемориала гранит на пластик. Но друзья! Место пластику и сайдингу на строительстве МКЖД, которые отделывают вентилируемые фасады, где пластик и сайдинг это символ чего-то временного и недолговечного.
А на Мемориале Победы в Нефтеюганске вместо пластмассовой звезды должен быть гранит. Ибо Память о погибших в боях на полях сражений Великой Отечественной войне, за свободу и независимость нашей Родины, в борьбе с фашизмом и нацизмом, несмотря ни на что, была есть и будет крепка как гранит.

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