В поселке Пионерском Советского района Югры разрушается мемориал Великой Отечественной войны. О проблемах с состоянием объекта рассказал эксперт ОНФ по ХМАО Денис Такунцев, передает 86.ru.
«Скоро День Победы, а мемориал разрушается. Все растрескалось и поросло мхом, а из рассыпающихся кирпичей даже растут деревца. Оголена электропроводка. Покосились опоры ограждения. В связи с оскорбительным и непатриотичным бездействием администрации поселка Пионерского, будто бы целенаправленно создается вид, что священная память о подвигах наших героических предков поросла мхом. Год за годом – одно и то же», – заявил Такунцев.
В районной администрации пояснили, что капитальный ремонт мемориала не планируется. По информации главы поселения Венеры Зубчик, до 6 мая будет выполнен только косметический ремонт. Это связано с тем, что в рамках программы комфортной городской среды запланировали строительство нового Мемориального парка на улице Вокзальной.
А в городе «теневого хозяина» Степана Пыталева не нашлось гранита для того, чтобы в основание Вечного огня поместить гранитную Звезду. Заменили при строительстве Мемориала гранит на пластик. Но друзья! Место пластику и сайдингу на строительстве МКЖД, которые отделывают вентилируемые фасады, где пластик и сайдинг это символ чего-то временного и недолговечного.
А на Мемориале Победы в Нефтеюганске вместо пластмассовой звезды должен быть гранит. Ибо Память о погибших в боях на полях сражений Великой Отечественной войне, за свободу и независимость нашей Родины, в борьбе с фашизмом и нацизмом, несмотря ни на что, была есть и будет крепка как гранит.