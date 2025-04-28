Эксперт ОНФ по ХМАО рассказал о плачевном состоянии мемориала в Пионерском

В поселке Пионерском Советского района Югры разрушается мемориал Великой Отечественной войны. О проблемах с состоянием объекта рассказал эксперт ОНФ по ХМАО Денис Такунцев, передает 86.ru.

«Скоро День Победы, а мемориал разрушается. Все растрескалось и поросло мхом, а из рассыпающихся кирпичей даже растут деревца. Оголена электропроводка. Покосились опоры ограждения. В связи с оскорбительным и непатриотичным бездействием администрации поселка Пионерского, будто бы целенаправленно создается вид, что священная память о подвигах наших героических предков поросла мхом. Год за годом – одно и то же», – заявил Такунцев.

В районной администрации пояснили, что капитальный ремонт мемориала не планируется. По информации главы поселения Венеры Зубчик, до 6 мая будет выполнен только косметический ремонт. Это связано с тем, что в рамках программы комфортной городской среды запланировали строительство нового Мемориального парка на улице Вокзальной.