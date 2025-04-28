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​В 2025 году Югра направит более 2 миллиардов рублей на поддержку агропромышленного комплекса

В Югре готовят новые меры поддержки производителей молочной продукции

​В 2025 году Югра направит более 2 миллиардов рублей на поддержку агропромышленного комплекса
Фото: Департамент промышленности Югры

Власти Югры в 2025 году планируют выделить свыше 2 миллиардов рублей на поддержку агропромышленного комплекса. В том числе часть средств пойдет на новые меры для производителей молока и молочной продукции. Об этом сообщает Департамент промышленности округа.

«Сейчас идет «донастройка» нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, прорабатываются новые меры поддержки», − рассказал директор Деппрома Югры Виктор Гамузов.

Разработка новых инициатив проводится по поручению заместителя губернатора Югры Натальи Огородниковой. Сейчас рассматриваются предложения об увеличении ставки субсидий для организаций, реализующих переработанную молочную продукцию, а также о создании порядка предоставления субсидий на возмещение затрат перерабатывающим предприятиям в промышленных масштабах.

Финансирование обеспечат за счет средств федерального бюджета, региональных вложений и привлечения внебюджетных источников.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 47, комментариев: 0
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