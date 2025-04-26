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Каждый четвертый югорчанин считает отпуск лучшим лекарством от выгорания

Жители Югры главные признаки и причины эмоционального выгорания

Каждый четвертый югорчанин считает отпуск лучшим лекарством от выгорания
Фото: freepik

Каждый четвертый житель ХМАО считает отпуск лучшим средством борьбы с эмоциональным выгоранием, передает сервис SuperJob.

Как показало исследование, самыми явными признаками выгорания жители округа называют нежелание работать (39%), хроническую усталость (27%) и апатию (26%). Еще 20% опрошенных отметили нервозность и раздражительность, а 8% – подавленное настроение. Женщины чаще мужчин указывали на важность всех перечисленных симптомов.

«Главными причинами эмоционального выгорания на работе, по мнению жителей ХМАО, являются неадекватное руководство и некорректная организация рабочего процесса (19%). 17% жителей ХМАО уверены, что в основе выгорания – слишком большая нагрузка, а 15% считают всему виной рутину. По 13% респондентов назвали основными факторами нездоровую атмосферу в коллективе и низкую зарплату. 11% считают, что всему виной недостаток отдыха. При этом мужчины чаще ссылаются на руководство (21% против 17% среди женщин), тогда как женщины чаще упоминают загруженность (20% против 15%), рабочую атмосферу (14% против 12%) и усталость (12% против 10%)», – говорится в результатах опроса.

Чтобы справиться с выгоранием, 25% югорчан советуют взять отпуск, 11% – сменить работу, 10% – заняться спортом, гулять или путешествовать. Еще 5% рекомендуют разнообразить рабочие задачи, а 4% – найти хобби или добиваться повышения зарплаты.


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26 апреля в 16:03, просмотров: 653, комментариев: 0
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