16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6549   EUR  94,3593  

Новости

Больше новостей
Поедете в Оман?
Комментировать
0
Пляжный отпуск в этом году проведете:
Комментировать
0
Ваше отношение к курению?
Комментировать
0
Что думаете о эскизе памятника строителям, который предполагается установить на месте снесенного ДК "Строитель"?
Комментировать
0
А вам понятно, как формируется плата за жилье и капитальный ремонт?
Комментировать
0
Больше опросов

В ХМАО двое мужчин провалились под лед на снегоходе и утонули

В Кондинском районе двое мужчин погибли после провала снегохода под лед

В ХМАО двое мужчин провалились под лед на снегоходе и утонули
Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

В Кондинском районе Югры произошла трагедия: двое мужчин провалились под лед на снегоходе и утонули. Об этом сообщили в ГИМС МЧС России по Югре.

«25.04.2025 г. поступило сообщение от ЕДДС Кондинского района о том, что 22.04.2025 г. на озере Кильсоим в 4 км от с. Чантырья Кондинского района, двое мужчин двигались на снегоходе, провалились под лед и утонули», ­­– передают в источнике.

В ГИМС напомнили, что в период весеннего паводка выход на лед категорически запрещен. Спасатели призывают жителей округа не подвергать свою жизнь опасности.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:24, просмотров: 218, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Давайте будем честны…»: губернатор Югры признал роль мигрантов в повышении рождаемости 781
  2. Осадки, ветер и ночные заморозки: погода в Югре на выходные 529
  3. ​Можно ли хранить топливо в гараже без штрафа? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 504
  4. ​Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% 455
  5. ​Старшеклассники из Югры стали призерами всероссийского турнира «Умножая таланты» 453
  6. В Радужном построят спортплощадку с зоной для киберспорта и Wi-Fi 429
  7. ​«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с максимальным кешбэком 352
  8. В ХМАО двое мужчин провалились под лед на снегоходе и утонули 218
  9. В Сургуте вновь пройдет шествие «Бессмертного полка» 207
  10. В Югре более 1 200 женщин отказались от аборта после консультаций 177
  1. Дайте учителям учить 2509
  2. Не замахнуться ли нам… 2149
  3. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 1833
  4. ​Российские туристы массово уехали в Дубай из-за закрытых пляжей в Анапе и столкнулись с разливом нефти и запретом на купальники 1708
  5. Главврача сургутской больницы проверили после жалоб на аборты без наркоза 1469
  6. ​Тяжелейший сорок второй. На повестке дня… 1460
  7. ​Сургут примет международную конференцию по педагогике Фридриха Фрёбеля 1402
  8. ​Парковка есть ‒ совести нет! 1378
  9. Жилье на берегу Саймы — это хорошо, но: смотря какое жилье и смотря какое общественное пространство вокруг 1214
  10. ​В сургутской больнице запретили… соблюдать масочный режим? // ФОТОФАКТ 1178
  1. Руководителю управления кадровой службы ПАО «Сургутнефтегаз» Руслану Кузе – 50 лет! 14891
  2. ​Долгожданное открытие: в Сургуте заработала баня «Сандуны» 8048
  3. ​На пяти улицах Сургута появятся «умные» светильники 6254
  4. ​Старое доброе… скучное? 5346
  5. ​Проклятый спортивный ангар 5281
  6. Планировка и наполнение жилых районов в Сургуте примитивно — оно не учитывает интересы ни женщин, ни детей, ни пенсионеров 5077
  7. ​Концепция, а не проект 4676
  8. ​Демографическая катастрофа: в России зафиксировали антирекорд рождаемости 3885
  9. Не осквернить память предшественников 3541
  10. ​Сергей Рыжиков из Нижневартовска готовится к полету на МКС: Роскосмос показал кадры подготовки экипажа 3462

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика