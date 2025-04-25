Югру на выходных ждут осадки и температурные качели

В Югре предстоящие выходные обещают быть нестабильными — в разных районах региона ожидаются осадки, порывистый ветер и ночные заморозки. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В субботу, 26 апреля, прогнозируется переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки, в южных районах – умеренные (дождь, мокрый снег, снег). Ночью в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный: ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура ночью от +1 до -4 °С, местами до -10 °С, днем – от +3 до +8 °С.

В воскресенье, 27 апреля, будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие осадки, в северо-западных и юго-восточных районах – местами умеренные (мокрый снег, дождь). Ветер восточный и юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью от +1 до -4 °С, днём – от +4 до +9 °С.