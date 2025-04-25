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В Радужном построят спортплощадку с зоной для киберспорта и Wi-Fi

Власти Радужного выделят 105 миллионов на «умную» спортплощадку

В Радужном построят спортплощадку с зоной для киберспорта и Wi-Fi
Фото: медиасток.рф

Власти Радужного планируют построить в городе многофункциональную «умную» площадку с тренажерами, зоной для киберспорта, подсветкой и доступом к Wi-Fi. На реализацию проекта выделели 105 млн рублей, передает NEFT.

«Умную» площадку возведут в 10-м микрорайоне, на территории между улицей Юности и проездом к детскому саду «Буратино». Там разместят футбольные мини-ворота, баскетбольную стойку и комплекс снарядов для воркаута. Кроме этого, на площадке возведут сооружение с киберспортивной зоной. В нем установят модули с компьютерным залом, игровыми консолями и системой виртуальной реальности», – сообщает издание.

Подрядчика определят по итогам конкурса в середине мая. Завершить строительство планируют до 30 августа.


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25 апреля в 16:59, просмотров: 249, комментариев: 0
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