Руслан Кухарук отметил влияние бывших мигрантов на прирост населения Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук, выступая на заседании окружной думы, подчеркнул вклад новых граждан России – бывших мигрантов – в демографические показатели региона. Об этом пишет «Сургутская трибуна».

По его словам, естественный прирост в округе обеспечивается в том числе за счет тех, кто ранее приехал как мигрант, а теперь стал гражданином страны.

«Давайте будем честны, мы понимаем, что естественный прирост выполняется в том числе за счет тех людей, которые прибыли к нам в качестве мигрантов. Мы говорим это слово очень часто, но всё-таки это люди, которые сегодня являются гражданами нашей страны. Они приехали к нам, выбрав наш регион для того, чтобы здесь работать, учиться, создать семью», – заявил глава региона.

За год численность населения Югры увеличилась на 22 тысячи человек – это третий третье место по стране. Рождаемость превышает смертность в 1,7 раза, а ожидаемая продолжительность жизни в округе составляет 76 лет – на три года выше, чем в среднем по России.