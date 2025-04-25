В Югре расширили категории получателей бесплатной юридической помощи

Жители Югры, которые лишены или ограничены в родительских правах, могут получить бесплатную юридическую помощь. Такие изменения внесли в закон «О бесплатной юридической помощи в ХМАО», рассказали в окружной Думе.

«По инициативе, предложенной Уполномоченным по правам человека автономного округа и Департаментом социального развития автономного округа, закон дополняется статьей, предусматривающей оказание бесплатной юридической помощи родителям, ограниченным в родительских правах или лишенным родительских прав при наличии направления о получении бесплатной юридической помощи, выданного органом опеки и попечительства Югры», ‒ указали в сообщении.

Также, по инициативе Адвокатской палаты Югры, в перечень граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь, включили пострадавших от радиационного воздействия: это участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» в 1957 году, а также сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.