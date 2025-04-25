Молодой пассажир пострадал в аварии на трассе Сургут-Нижневартовск

Вчера, 24 апреля, на трассе Сургут-Нижневартовск произошло ДТП с пострадавшим. По предварительным данным, 46-летний водитель «КАМАЗа» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «ГАЗ», стоявший на обочине из-за поломки, сообщает ГАИ Югры.

«На 175 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 46-летний водитель «КАМАЗ», по предварительным данным, не выдержал безопасный интервал и допустил наезд на стоящее на обочине (по причине технической неисправности) транспортное средство «ГАЗ», под управлением 22-летнего водителя», ‒ указали в сообщении.

В результате ДТП 20-летний пассажир ГАЗ получил травмы.