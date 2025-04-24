Детские пособия в Югре перечислят досрочно

В Югре семьи с детьми получат пособия раньше обычного. Региональное Отделение СФР сообщает, что выплаты, назначенные на праздничные дни, будут переведены до конца апреля.

30 апреля через банки поступят:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– выплаты по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;

– пособие на ребенка мобилизованных или служащих по призыву.

7 мая – поступит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

«Напомним, что для удобства родителей большинство детских пособий за прошедший месяц поступает через кредитную организацию каждое 3 число месяца, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала – каждое 5 число. В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет средства. Если родители получают детские пособия через Почту России, доставка идет с 1 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения», − добавили в ведомстве.

Деньги зачисляются в течение всего дня. Если пособия не поступят на счет утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня.

Получатели через «Почту России» получают пособия с 1 по 25 число в зависимости от графика отделения.

При возникновении вопросов можно обратиться в единый контакт-центр Социального фонда: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Пенсионеры также получат пенсию за май досрочно ‒ до 30 апреля.