Чибисы вернулись в Югру

В Югре заметили возвращение чибисов – ярких и голосистых птиц, которые традиционно ассоциируются с наступлением весны. Как сообщили в Природнадзоре Югры, 16 апреля во время выездного рейда инспекторы обнаружили их в лесной зоне.

«Чибисы - очень активные и шумные птицы. Их голос – громкое и пронзительное «чьи-вы, чьи-вы» – разносится далеко по окрестностям. В брачный период самцы устраивают настоящие воздушные представления: они кружат в небе, совершая резкие повороты и пикируя, чтобы привлечь внимание самок. Во многих странах чибис находится под охраной, а его места обитания включаются в природоохранные программы», – говорится в сообщении.

Интересный факт: в народе этих птиц называют «птицами дождя» – их усиленная активность часто предвещает смену погоды.

Также они отличные акробаты. Во время полета чибисы могут выполнять сложные маневры, чтобы избежать хищников.