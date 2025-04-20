Губернатор Югры и полпред президента по УрФО поздравили жителей с Пасхой

Сегодня, 20 апреля, православные верующие в Югре и по всей стране отмечают Пасху – один из главных праздников христианской традиции. Поздравление с праздником опубликовал губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

«Светлое Христово Воскресение – праздник надежды, возрождения и обновления. Встретил этот день вместе с верующими на праздничном богослужении в Кафедральном соборе Ханты-Мансийска. Пусть свет озарит ваши сердца, а вера укрепит дух и поможет преодолеть любые трудности. Желаю здоровья, благополучия и процветания. Христос Воскресе!» – поздравил он жителей округа.

Глава Югры и полпред президента в УрФО Артём Жога приняли участие в праздничном богослужении в Кафедральном соборе Ханты-Мансийска.

«Пасха – это праздник возрождения, обновления и добра. Он вдохновляет нас верить в лучшее. В эти дни мы должны помнить о нашей общей цели – о Победе и мире. Особые слова уважения и молитвы хочу направить нашим Защитникам, которые сейчас находятся на передовой. Вы – настоящие герои нашей страны!» – написал Артём Жога в своих соцсетях.

В этом году православная Пасха совпала с католической и отмечается в первое воскресенье после апрельского полнолуния. Празднику предшествовали Великий пост и Страстная неделя, в течение которой верующие вспоминали последние часы земной жизни Иисуса Христа, его распятие и погребение.