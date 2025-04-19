В Югре в начале недели ожидаются осадки и резкие перепады температур

Жителей Югры в начале недели ожидает переменчивая погода с осадками и резкими перепадами температур. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В понедельник, 21 апреля, прогнозируется переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -8 °C, при прояснении может опуститься до -13 °C. Днем от -1 до +4 °C, в южных районах – до +10 °C.

Во вторник, 22 апреля, также ожидается переменная облачность и осадки –снег, мокрый снег и дождь. Ветер сменит направление на южное, 5-10 м/с. Температура ночью от -3 до -8 °C, на севере местами до -14 °C, в Кондинском районе – до +2 °C. Днем воздух прогреется до +6…+11 °C, по северу и востоку – до +5 °C, в Кондинском районе прогнозируется +15…+20 °C.