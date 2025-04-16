Няганский парк претендует на звание лучшего в стране

«Центральный лес культуры и отдыха» в Нягани стал лауреатом II Всероссийской премии «Парки России», попав в пятерку лучших парков страны. Зеленую зону оценивала профильная Ассоциация парков по таким критериям, как благоустройство, инфраструктура, посещаемость, организация мероприятий и работа со СМИ, написал глава Нягани Иван Ямашев в своих соцсетях.

«Центральный лес культуры и отдыха» стал настоящим местом притяжения как для горожан, так и гостей Нягани. Здесь реализуются полюбившиеся всем проекты «Веселые кеды», «Зеленый театр», проводятся такие праздники, как День города, День молодежи, Вороний день и другие городские праздники. Практически каждый день в году тут можно провести не только активно, но и с пользой. Уверен, этот объект достоин звания лучшего в России!» ‒ написал он.

Площадь парка составляет 50 гектаров ‒ это самый большой парк ХМАО. Он был создан после победы в федеральном конкурсе проектов по формированию комфортной городской среды в 2020 году.

На территории парка обустроено 13 тематических зон, шесть километров пешеходных дорожек, площадки для отдыха с детьми и занятий спортом. Пространство условно разделено на три зоны: культурно-досуговую, детскую и спортивную.