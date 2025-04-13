Овощи и мясная продукция подорожали в ХМАО

В ХМАО за первую неделю апреля зафиксировали рост цен на ряд продуктов питания. Как сообщает Тюменьстат, сильнее всего подорожал картофель. Его средняя стоимость увеличилась на 17,2%, с 75 рублей до 87,90 рубля за килограмм.

Второе место по росту цен заняла морковь: она прибавила 5,6% и теперь стоит в среднем 61,14 рубля за килограмм. Также заметно подорожали сосиски и сардельки – на 3,2%, до 646,36 рубля за килограмм. Небольшой рост цен отмечен на сметану (на 1,6%) и огурцы (на 0,4%).

В то же время снизилась цена на гречневую крупу – с 114,87 до 110,33 рубля (-4%). Незначительное снижение также наблюдается по яйцам и помидорам, но в пределах 1%.