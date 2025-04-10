В ХМАО число отцов, воспользовавшихся отпуском по уходу за ребенком, пока остается скромным

В Югре 27% мужчин заявили о готовности уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей.

При этом 56% респондентов исключают для себя возможность ухода в декрет: треть − полностью, ещё 24% − считают такой вариант маловероятным. 17% опрошенных назвали такую ситуацию «вполне возможной».

На практике отпуском по уходу до трех лет в организациях ХМАО пользовались мужчины только в 14% случаев. Согласно статистике Отделения СФР за декабрь 2024 год, в регионе пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают 1 920 отцов.