Руслан Кухарук поднялся в Telegram-рейтинге губернаторов

Губернатор Югры Руслан Кухарук занял десятое место в рейтинге самых упоминаемых глав регионов в Telegram по итогам марта. Об этом сообщают аналитики телеграм-канала «Телестрим» и PR-агентства «Г.У.Р.У».

В марте имя главы Югры упоминалось 14,3 тысячи раз. По сравнению с февралем Кухарук улучшил свою позицию, поднявшись на одну строчку вверх.

Как отмечают аналитики, чаще всего губернатора Югры упоминали из-за крупных событий в регионе. В их числе — Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта, запуск первого потока проекта «Герои Югры», рабочая встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также фестиваль «Дух огня» и конкурс профмастерства среди оленеводов.