В Югре волонтеры будут навещать пожилых людей, помогать по дому и приносить продукты

Югра стала одним из пяти регионов России, где стартует пилотный проект «Стабильная поддержка: адресная помощь и общение для пожилых людей». Об этом сообщили в телеграм-канале «Югра. Официально».

Программу запустит благотворительный фонд «Внуки». В Югре она будет работать на базе регионального центра серебряного добровольчества «Молоды душой» в Югорске.

Волонтеры будут регулярно навещать одиноких пенсионеров, помогать им с уборкой, мелким ремонтом и приносить продуктовые наборы. Основная задача — не только помощь, но и живое общение с пожилыми людьми.

В конце апреля в Москве пройдет обучающий семинар для участников проекта. Кроме Югры, проект стартует в Магнитогорске, Орске, Твери и селе Устье.