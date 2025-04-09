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150 юных спортсменов со всей России приехали на «Президентские состязания» в Югру

В Югре стартовали «Президентские состязания» по зимним видам спорта

150 юных спортсменов со всей России приехали на «Президентские состязания» в Югру
Фото admhmao.ru

В Ханты-Мансийске стартовали Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» по зимним видам спорта. Торжественная церемония открытия прошла сегодня, 8 апреля, в концертно-театральном центре «Югра-Классик». В ней приняли участие заместитель губернатора Югры Елена Майер и председатель Свердловского регионального отделения физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Юрий Громыко. Почётную миссию дать официальный старт состязаниям выполнили олимпийские чемпионы: лыжник Евгений Дементьев и хоккеист Иван Телегин.

Открывая соревнования, Елена Майер подчеркнула значимость того, что Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом России, который принимает зимние Президентские состязания: «Для нас очень гордо быть первым субъектом Российской Федерации, который принимает на своей территории Президентские состязания. И это абсолютно не случайно — наш округ славится проведением крупномасштабных спортивных мероприятий. Только за прошедшие полтора месяца мы провели Чемпионат России по биатлону, Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта, Югорский лыжный марафон. Хочу поблагодарить Министерство просвещения и Министерство спорта Российской Федерации за ту честь, которую нам оказали, выбрав площадкой Ханты-Мансийский автономный округ. Мы сделаем все для того, чтобы каждый участник уехал с багажом новых впечатлений и со своими собственными победами».

С приветственным словом к участникам также обратился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов: «Президентские состязания уже стали важной частью нашей большой истории продвижения здорового образа жизни в молодежной среде. Особая гордость — развитие зимних видов спорта. Такие состязания проходят второй раз и символично, что в подавляющем большинстве зимних видов спорта наша страна имеет богатую историю великих достижений и побед».

«Президентские состязания» продлятся до 15 апреля. В них примут участие 150 юных спортсменов из 10 регионов России, среди которых Республика Коми, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Кемеровская, Липецкая, Самарская, Томская и Челябинская области, а также принимающая сторона – Югра. Школьникам предстоит продемонстрировать свои спортивные навыки в биатлоне, лыжных гонках, спортивном многоборье и теоретическом конкурсе.

Спортсмены покажут себя как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах, где смогут проявить не только физическую подготовку и выносливость, но и продемонстрировать знания в области спорта и здорового образа жизни. Помимо соревновательной части, участников ждёт посещение Югорского государственного университета, городских музеев, театра обско-угорских народов «Солнце» и мастер-классы от именитых спортсменов.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 293, комментариев: 0
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