С 7 по 19 апреля в Югре проходит акция «Монетная неделя». С ее помощью горожане могут обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить на свой банковский счет, сообщает пресс-служба Банка России.

«Монетная неделя проводится при поддержке Банка России не первый год. Она позволяет вернуть осевшую в копилках мелочь в денежный оборот и сократить затраты на ее чеканку. В этом году можно сдать мелочь не только в банках, но и в сетевых магазинах. Это удобно для покупателей и выгодно для магазинов – монеты для расчетов им всегда нужны», – рассказала заместитель управляющего Отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Сдать скопившуюся мелочь можно в любой банк, участвующий в акции. Адреса кредитных организаций можно найти на сайте.

«Достаточно прийти в офис кредитной организации с паспортом и монетами, которые желательно заранее рассортировать по номиналам, чтобы сократить время на обмен. Для того чтобы зачислить монеты на счет, нужно быть клиентом этого банка. В магазинах паспорт не потребуется, но могут быть дополнительные условия, например, ограничения по времени приема мелочи», ‒ добавили в пресс-службе Банка России.

В прошлую «Монетную неделю», которая проходила осенью, жители Тюменской области, Югры и Ямала вернули в банки 1,3 млн монет на общую сумму семь млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил 6,6 тонны.