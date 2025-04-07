Из правительства ХМАО ушла заместитель главы медиаблока Галина Липатова

Галина Липатова покинула должность заместителя директора департамента внутренней политики ХМАО, где курировала направление по СМИ. За восемь лет в правительстве она вела ключевые медиапроекты, в том числе официальный телеграм-канал губернатора Натальи Комаровой, а также считалась доверенным лицом бывшего первого замгубернатора Алексея Шипилова, при котором начала работу в окружной администрации.

«В пятницу был мой последний рабочий день в должности заместителя директора – начальника управления массовых коммуникаций департамента внутренней политики Ханты – Мансийского автономного округа. Приняла решение сменить место работы, место жительства, семейный статус. На самом деле до 28 апреля еще в отпуске, но трудовая книжка уже у меня и с сотрудниками попрощалась», − написала Липатова в соцсетях.

По информации местных СМИ, до перехода в кабмин Липатова работала в сургутском представительстве компании «Автобан» (отдел по связям с общественностью), которую тогда возглавлял депутат думы ХМАО Алексей Андреев. Ранее мы писали, что он пойдет под суд за сокрытие вида на жительство в Италии. Однако, парламентарий называет документ сфабрикованным, заявляя, что вид на жительство в Италии уже просрочен.