В Югре завершился отборочный этап на «Российскую школьную весну»

В Югре завершился региональный этап III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна», который проходил в Ханты-Мансийске с 1 по 2 апреля. Более 130 школьников из 15 муниципальных образований автономного округа представили свои творческие номера и соревновались в девяти направлениях: вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном, медиа, оригинальном жанре, а также специальных номинациях — «Региональная программа», «Малая родина Первых» и «КВН.Дети».

Торжественное открытие фестиваля состоялось 1 апреля. Участников приветствовали директор Департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов и председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Светлана Омельченко. Они пожелали юным талантам успехов и вдохновения на сцене.

Как отметили организаторы, в 2025 году фестиваль «Российская школьная весна» побил собственный рекорд — на участие было подано свыше 30 тысяч заявок из 89 регионов страны. Это подтверждает востребованность мероприятия, ставшего настоящим символом творческой активности современной молодёжи.

На площадках фестиваля царила творческая атмосфера. Участники признавались, что выход на региональный этап был для них большим достижением и новой ступенью в творческой карьере. «Когда мы отправляли заявку, даже не думали, что сможем пройти на регион. Мы очень старались записать качественное видео и выступить на большой сцене максимально хорошо. Для меня это новый уровень, новые возможности и новые знакомства», — рассказала участница фестиваля из Ханты-Мансийска Анна Рачила.

Одной из самых эмоциональных номинаций стала вокальная, где звучали песни военных лет и композиции, посвящённые Родине. София Олареско из Сургута поделилась своими впечатлениями после выступления. «Песни о войне всегда наполнены особой энергетикой и эмоциями. Мне очень понравилось выступать. В зале была моя мама — это мой главный судья. Обязательно спрошу её мнения», — отметила София.

Заметным событием стал театральный конкурс, где сургутские школьники из студии «Рампа» представили два спектакля на героическую тематику. Первая постановка по поэме Некрасова рассказывала о судьбах жен декабристов, добровольно разделивших со своими мужьями тяготы ссылки. Второй спектакль был посвящён подвигам знаменитых лётчиц времён Великой Отечественной войны — «ночным ведьмам».

«Девушки в 17–18 лет специально преувеличивали свой возраст, чтобы попасть в боевые отряды. Они стремились туда, где была настоящая опасность, и помогали и десантникам, и наземным войскам. Это были настоящие героини», — прокомментировала руководитель театральной студии «Рампа» сургутской школы №29 Татьяна Плоп.

В рамках фестиваля прошли не только конкурсные просмотры, но и творческий квартирник, где ребята смогли пообщаться в неформальной обстановке, обменяться опытом и впечатлениями. На церемонии закрытия фестиваля председатель регионального отделения «Движения Первых» Светлана Омельченко призвала участников не останавливаться на достигнутом и всегда помнить о любви к малой родине и стране.

Директор Департамента молодежной политики Яков Самохвалов также подчеркнул важность таких мероприятий: «Вы выбираете быть в Движении, и я всегда с удовольствием жду приглашения на мероприятия с Первыми, потому что всегда заряжаюсь позитивом и энергией от вас».

Победители регионального этапа представят Югру на всероссийском финале фестиваля, который пройдет с 22 по 26 апреля в Ставрополе. В прошлом году участники из Югры завоевали шесть престижных наград. В этом году окружные таланты вновь намерены подтвердить высокий уровень югорского творчества и достойно представить автономный округ на федеральной сцене.