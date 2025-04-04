В Югру приехал министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Губернатор Югры Руслан Кухарук и Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудили развитие системы высшего образования в регионе во время рабочей встречи в Когалыме.

Ключевым вопросом стал образовательный центр – филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), открытый в прошлом году по инициативе Президента России Владимира Путина. Губернатор Югры отметил, что сегодня в центре получают образование 307 студентов, однако планируется расширить число обучающихся до одной тысячи.

«Филиал Пермского политеха в Когалыме – это не только традиционная система высшего образования, но и возможность для студентов непосредственно взаимодействовать с профессионалами нефтегазовой отрасли. Ребята уже во время учёбы знакомятся с будущими работодателями, проходят стажировки и экскурсии на предприятиях», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Особое внимание уделяется практике студентов. На базе центра действует уникальная лаборатория бурения, оснащённая современным оборудованием, где студенты осваивают навыки, востребованные в нефтегазовом секторе. Также регулярно организуются выездные занятия и экскурсии на объекты нефтедобычи и нефтесервисные компании. Помимо этого, студенты участвуют в программах добровольной занятости во внеучебное время, получая реальный опыт работы в отрасли.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что создание комфортных условий для обучения выпускников школ Югры – важнейшая задача министерства и правительства региона. «Очень важно, чтобы ребята из Когалыма, Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска и других муниципалитетов могли получать качественное высшее образование, не уезжая далеко от дома», – сказал министр.

Также Валерий Фальков поддержал инициативу губернатора о совместной программе по ремонту образовательных учреждений региона, направленной на улучшение инфраструктуры. Глава автономного округа рассказал, что недавно Думой Югры принято решение о снижении на 50% налога на недвижимость для вузов, введённых в эксплуатацию после 1 января 2023 года. Это позволит направить сэкономленные средства на развитие инфраструктуры и стимулирующие выплаты преподавателям. Кроме того, на встрече обсуждался успешный опыт Югры в реализации модели непрерывной подготовки кадров для нефтегазовой отрасли и перспективы развития студенческого спорта.

В завершение Руслан Кухарук выразил готовность увеличивать количество бюджетных мест в вузах Югры по направлениям, востребованным экономикой региона и всей страны.