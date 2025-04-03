В Советском районе запустили производство древесной муки

На лесопромышленном комбинате «Самза» Советского района запустили производство древесной муки. Для переработки древесных отходов на производственной площадке установили узлы и агрегаты современной поточной линии, говорится в пресс-релизе Фонда развития Югры.

«Лесопромышленный комплекс (ЛПК) для Югры остается одним из базовых секторов обрабатывающей промышленности. Объем отгруженной продукции региональными предприятиями ЛПК по результатам 2024 года составил более 13 млрд рублей. Запуск производства древесной муки не только расширяет линейку продукции лесопромышленного комплекса региона, но и решает важную задачу вовлечения в хозяйственную деятельность низкосортной древесины. Уверена, что у нас в автономном округе с развитием этого производства появится новый передел по производству древесно-полимерных композитов. Будем поддерживать такие проекты», ‒ отметила заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова.

На предприятии установили высокотехнологичную поточную линию российского производства. После завершения пусконаладочных работ она начнет массовый выпуск продукции, способной успешно конкурировать на современном рынке.

«На выходе мы получаем материал, который используется в очень большом спектре продуктов, таких как ГПК, линолеум, мебель, нефтяники используют как абсорбент. Поэтому спрос на муку очень большой, без покупателя мы не останемся. Заявленная нагрузка по производству ‒ 800 тонн в месяц», ‒ рассказал учредитель лесопромышленного комбината Сергей Смышляев.

Стоит отметить, что лесопромышленный комбинат «САМЗА» как лесопильное производство работает с 2019 года. Основные виды выпускаемой продукции: погонажные изделия (обрезная доска, профилированный брус, оцилиндрованное бревно).