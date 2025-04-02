В России началось голосование за участников премии «Служение»

Стартовало народное голосование за участников II Всероссийской муниципальной премии «Служение». Премия проводится по поручению президента России Владимира Путина. Проголосовать за лучшие муниципальные проекты можно до 13 апреля на сайте премияслужение.рф.

Главная цель премии – объединить муниципальное сообщество страны и повысить престиж муниципальной службы. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. В этом году на премию подано более 41 тысячи заявок из 89 субъектов Российской Федерации, в том числе более 4 тысяч заявок – от Уральского федерального округа.

Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из лидеров по количеству проектов, вошедших в ТОП-100. От Югры в число финалистов попали сразу четыре инициативы:

«Социальное партнерство как вектор развития муниципального образования»;

«Радио город»;

«Развитие креативных индустрий как способ привлечения инвестиций в экономику»;

«Сердце отдаю людям».

Губернатор Югры Руслан Кухарук призвал жителей округа поддержать проекты региона на портале «Госуслуги»: «Югра вновь демонстрирует активность и высокие результаты. Наши муниципалитеты представили яркие инициативы, направленные на улучшение качества жизни жителей, развитие социальной инфраструктуры и экономический рост. Сейчас наступил важный этап – голосование. Давайте вместе поддержим наши проекты!»

Соискателями премии в этом году стали главы муниципальных образований, муниципальные служащие, сотрудники муниципальных организаций, депутаты, представители территориального общественного самоуправления, сельские старосты, а также работники советов муниципальных образований.

Премия присуждается по десяти номинациям: «Развитие территории – благополучие жителей», «Прямой разговор – доверие к власти», «Укрепляя партнёрство – расширяем возможности», «Инициатива каждого – общий успех», «Институт наставничества – для будущего страны», «Забота о семьях героев – вклад в общую Победу», «Великое наследие – для будущих поколений», «Благополучие семьи – приоритет государства», «Молодые кадры – на службе страны» и «Мужество и героизм – на благо служения Родине».

Итоги голосования будут объявлены в Москве в апреле на церемонии награждения победителей, которая пройдет в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России».