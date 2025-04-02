В Югре растет интерес к интернет-садоводству среди подростков

Жители Югры все больше интересуются загородной жизнью, используя интернет для получения советов по садоводству. С начала 2025 года количество пользователей, обращающихся к онлайн-ресурсам с рекомендациями по выращиванию растений в северных широтах, увеличилось на 17%, говорится в пресс-релизе компании «МегаФон».

Активнее всего сервисами с советами по рассаде пользуются северяне в возрасте от 54 до 64 лет. Однако подключаются к «цифровому огороду» и другие возрастные группы, включая подростков. Их число на сервисах по садоводству выросло на 20%.

«Вопреки стереотипам, среди югорчан немало любителей загородной жизни, которые гордятся урожаями садово-огородных культур, полученными в северном климате. Известно, что местные мичуринцы успешно выращивают на участках фруктовые деревья и даже виноград. На помощь дачникам приходят не только современные методы селекции, но и специализированные интернет-ресурсы. Северяне, независимо от возраста, используют их в качестве основного источника знаний и общения с единомышленниками», ‒ прокомментировал директор МегаФона в ХМАО Дмитрий Мелихов.

В рейтинге российских регионов по активности на сайтах и в приложениях для садоводов Югра занимает 30-е место, опережая соседние регионы Урала.