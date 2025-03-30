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​Тысячи мигрантов в Югре могут быть выдворены из страны – у них есть срок до конца апреля

До конца апреля мигранты в Югре должны легализоваться

​Тысячи мигрантов в Югре могут быть выдворены из страны – у них есть срок до конца апреля
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Около четырех тысяч мигрантов незаконно проживают в Югре. Им дали время до 30 апреля, чтобы оформить документы. Если этого не сделать, их ждет административное выдворение. Об этом рассказал начальник УМВД по округу Сергей Ветохин, передает «Сургутская трибуна».

По его словам, в феврале этого года вступил в силу президентский указ № 1126, усиливший контроль в миграционной сфере. Благодаря новым мерам удалось выявить значительное количество нарушителей.

«В результате усиленного контроля около 4000 мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в округе, были внесены в соответствующий реестр. Им предоставлен шанс узаконить свое пребывание до установленного срока, в противном случае их ждет депортация», – заявил глава ведомства.

Он добавил, что в 2024 году количество выявленных случаев незаконной миграции выросло на 17% по сравнению с 2023 годом. Число принудительных выдворений увеличилось в два раза – до 1086.

Всего зафиксировано более 11 500 административных правонарушений и 609 преступлений, совершенных мигрантами. Среди них – наркопреступления, подделка документов и факты взяточничества. Также было выявлено 29 случаев организации нелегальной миграции.

Напоминаем, в 2024 году полиция Сургута направила в суд 535 дел, по итогам которых 448 мигрантов были депортированы из России. Число выдворенных иностранцев выросло на 93% по сравнению с 2022 годом.

Кстати, большинство участников опроса на портале (40,4%) считают, что увеличение числа преступлений в Сургуте связано с прибывающим населением из других регионов и ближнего зарубежья.


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Сегодня в 15:35, просмотров: 54, комментариев: 0
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