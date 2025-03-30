Глава ХМАО отметил значимую роль мусульманской общины в жизни округа

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил мусульман Югры с праздником Ураза-байрам. Он подчеркнул, что этот день символизирует окончание священного месяца Рамадан и олицетворяет духовное обновление, радость и единство.

«Югра – дом для людей разных религий, которые издавна живут в мире и согласии, вместе учатся, работают и воспитывают детей. Мусульмане, живущие в нашем регионе, вносят весомый вклад в поддержание гражданского согласия, укрепление института семьи, воспитание подрастающего поколения, а также развитие общественной и культурной жизни. Сегодня они плечом к плечу защищают нашу Родину, будущее страны и общие ценности. Эти ценности во всех религиях схожи: уважение к ближним, почитание истории, забота о своей семье и готовность защищать Отчизну», – написал он в своих соцсетях.

Он также пожелал представителям мусульманской общины крепкого здоровья, любви и благополучия в семьях.

«Пусть ваши добрые дела на благо Югры умножаются!» – говорится в поздравлении губернатора.