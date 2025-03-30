Синоптики прогнозируют резкую смену погоды в Югре во вторник – потепление сменится ветром и осадками

Жителей Югры в начале недели ждет переменчивая, но по-весеннему теплая погода. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

В понедельник, 31 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, днем потеплеет до +7…+12 °С. Ветер юго-западный, умеренный, до 11 м/с.

Во вторник, 1 апреля, характер погоды изменится: возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер сменит направление на северный, местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура ночью от +1 до -4 °С, днём от 0 до +5 °С, местами потеплеет до +12 °С.