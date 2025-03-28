В Кондинском районе произошло ДТП с пострадавшими

Накануне, 27 марта, в Кондинском районе на трассе «ЮГ» 62-летний мужчина за рулем «Lada» сделал неудачный разворот и столкнулся с «OMODA». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«27 марта 2025 года около 11:20 на 251 км автодороги «ЮГ» в Кондинском районе, 62-летний мужчина, управляя «LADA», по предварительным данным, при развороте допустил столкновение с автомобилем «OMODA», под управлением 49-летнего водителя», – передают в источнике.

В результате аварии пострадали виновник происшествия и 46-летняя пассажирка «OMODA».

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП – три человека получили травмы.