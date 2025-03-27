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График выплат пособий и пенсий в апреле в ХМАО: когда ждать деньги

Отделение СФР рассказало, когда югорчане получат пенсии и пособия в апреле

График выплат пособий и пенсий в апреле в ХМАО: когда ждать деньги
Фото: отделение СФР

Отделение Социального фонда России по Югре опубликовало график перечисления пенсий и пособий в апреле 2025 года. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, деньги поступят заранее.

Когда придут выплаты?

3 апреля поступят:

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • пособие по беременности и родам;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим родителям;
  • пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.

4 апреля – ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 апреля – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

4, 10, 18, 22 апреля – пенсия через кредитные организации.

Для получающих выплаты по почте – пенсии и пособия доставляются с 4 по 30 апреля в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

Важно: деньги могут поступать на счета в течение дня. Если выплата не пришла с утра, стоит дождаться ее до вечера.


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27 марта в 13:00, просмотров: 793, комментариев: 0
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