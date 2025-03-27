Отделение СФР рассказало, когда югорчане получат пенсии и пособия в апреле

Отделение Социального фонда России по Югре опубликовало график перечисления пенсий и пособий в апреле 2025 года. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, деньги поступят заранее.
Когда придут выплаты?
3 апреля поступят:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- пособие по беременности и родам;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет не работающим родителям;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного.
4 апреля – ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
8 апреля – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
4, 10, 18, 22 апреля – пенсия через кредитные организации.
Для получающих выплаты по почте – пенсии и пособия доставляются с 4 по 30 апреля в соответствии с графиком работы почтовых отделений.
Важно: деньги могут поступать на счета в течение дня. Если выплата не пришла с утра, стоит дождаться ее до вечера.