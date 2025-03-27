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В городах ХМАО начнет действовать семейная ипотека на вторичное жилье

Семейную ипотеку на вторичку разрешат в 901 городе России, в том числе в 13 городах Югры

В городах ХМАО начнет действовать семейная ипотека на вторичное жилье
Фото: freepik

Госкомпания «Дом.РФ» опубликовала список из 901 населенного пункта, где с 1 апреля станет доступна семейная ипотека на покупку вторичного жилья.

«Новые правила позволяют семьям с детьми приобретать жилье на вторичном рынке, что значительно расширяет их выбор. При этом программа сохраняет ключевые преимущества, включая ставку под 6% годовых, что делает ее доступной для молодых семей», – рассказали в «Дом.РФ».

В ХМАО в программу вошли 13 городов: Белоярский, Советский, Лянтор, Лангепас, Мегион, Радужный, Урай, Нягань, Когалым, Покачи, Пыть-Ях и Югорск.

Оформить льготный кредит по программе можно будет только один раз.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 167, комментариев: 0
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