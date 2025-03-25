В Югре с 1 апреля вводят языковое тестирование для школьников-мигрантов

В Югре с 1 апреля изменятся правила приема детей мигрантов в школы – теперь перед зачислением им предстоит пройти экзамен на знание русского языка. Об этом сообщила директор департамента образования администрации Сургутского района Ольга Кочурова, передает «Вестник Сургутского района».

«Ребенку будет предложен экзамен, как устный, так и письменный. Если это первоклассник, то ему достаточно понимать и называть предметы на русском языке, определять по фотографии эти предметы и произносить их названия. А для детей более старшего возраста, конечно, комплекс заданий будет расширен», – рассказала она.

Если ребенок не справится с тестированием, повторная попытка будет возможна только через три месяца. Проверка будет проводиться в четырех школах Сургутского района – в Солнечном, Федоровском, Лянторе и Нижнесортымском.