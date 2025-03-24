В Югре запущена первая стажировка по программе «Время героев»

В Югре стартовала федеральная кадровая программа «Время героев», организованная Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению президента России Владимира Путина. В рамках регионального этапа программы в Ханты-Мансийск прибыли девять ветеранов боевых действий, которые пройдут четырехдневную стажировку.

На встрече с участниками губернатор Югры Руслан Кухарук поставил перед стажерами конкретную управленческую задачу – разработать эффективную систему адаптации и поддержки ветеранов боевых действий. Ключевыми требованиями к предлагаемым решениям являются комплексность, результативность и удобство для ветеранов. В течение стажировки участники познакомятся со спецификой автономного округа, наладят взаимодействие с региональными органами власти и уже по итогам работы представят свои предложения.

«Нам важно создать эффективную систему адаптации ветеранов, работающую по принципу одного окна и учитывающую жизненную ситуацию каждого человека, – отметил Руслан Кухарук. – Для этого необходимо объединить усилия органов власти, общественных организаций и местных сообществ – от помощи в трудоустройстве и получении высшего образования до организации медицинской реабилитации и психологической поддержки».

Всего в федеральной программе «Время героев» проходят обучение 83 ветерана боевых действий. По словам губернатора, решения, предложенные участниками по итогам стажировки в Югре, станут основой для важных управленческих решений на региональном и федеральном уровнях. Правительство автономного округа готово активно поддерживать наиболее успешные инициативы и помогать в их реализации.