Жители Югры начали активнее брать автокредиты

Жители Югры стали чаще оформлять автокредиты. В феврале 2025 года в округе объем займов на покупку автомобилей увеличился на 3,7% по сравнению с январем, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным бюро, рост выдачи автокредитов также зафиксирован и в Тюменской области (+2,5%). Однако в целом по стране наблюдается обратная тенденция – в феврале количество выданных автокредитов снизилось на 6,2% по сравнению с январем. В годовом выражении падение еще более значительное – на 53,3%.

Эксперты связывают сокращение автокредитования в стране с увеличением утилизационного сбора, ростом рыночных ставок, а также с тем, что из системы постепенно выходят наиболее закредитованные заемщики.