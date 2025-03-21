В 2024 году 498 югорских семей, принявших на воспитание детей, получили единовременную выплату

В прошлом году 498 семей из Югры получили финансовую поддержку от регионального Отделения СФР за прием детей-сирот на воспитание. Речь идет о единовременном пособии, получить которую могут усыновители детей, опекуны, попечители или приемные родители, говорится в пресс-релизе регионального СФР.

«С 1 февраля 2025 года единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в размере 40 412,57 рублей. Если семья взяла на воспитание сразу нескольких детей, то пособие положено на каждого из них. Кроме того, при усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет, а также детей, которые являются братьями и сестрами, пособие выплачивается в размере 308 784,92 рубля», – напомнила заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление. Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентской службе СФР или в МФЦ. Решение о выплате принимается в течение десяти рабочих дней, а выплата ‒ в течение пяти дней после одобрения заявления.