Под Ханты-Мансийском произошло смертельное ДТП

Вчера, 20 марта, на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошло ДТП с летальным исходом. По предварительным данным, 23-летний водитель «Mitsubishi» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем, сообщает ГАИ Югры.

«20 марта 2025 года около 8:20 на 584 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», 23-летний водитель «Mitsubishi», двигаясь со стороны г. Ханты-Мансийск в сторону г. Тюмень, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с «SHACMAN», под управлением 38-летнего водителя», ‒ указал источник.

В результате ДТП водитель и 50-летний пассажир «Mitsubishi» скончались на месте.