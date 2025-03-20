В медучреждения ХМАО начали поступать новые машины скорой помощи

В Югре начали обновление медицинского автопарка – 15 новых автомобилей скорой помощи уже переданы в медучреждения округа, еще 4 машины будут доставлены в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

«Запрос на обновление медицинского транспорта звучал летом во время рабочих поездок от руководителей учреждений здравоохранения и наших депутатов, потребность округа составила 79 машин. Мы предусмотрели средства в бюджете региона, которые позволили уже в начале года провести закупку первой партии. Сегодня ключи от новых автомобилей вручили главным врачам», – рассказал глава региона.

Два автомобиля направили в Сургутскую городскую клиническую станцию и Центр медицины катастроф, а еще по одному – в станции скорой помощи и городские больницы различных муниципалитетов округа. Всего до конца года медучреждения Югры получат еще 64 единицы спецтранспорта.