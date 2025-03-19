Власти Югры направили на строительство новых школ более 25 млрд рублей

В Югре в ближайшие три года построят 25 школ. Новые образовательные учреждения появятся в 13 муниципалитетах, а именно: в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, Когалыме, Урае, а также в Октябрьском, Березовском, Ханты-Мансийском, Советском и Сургутском районах, сообщает пресс-служба правительство Югры.

«С учетом реализуемых мероприятий, демографического прогноза численности детей школьного возраста и принятых дополнительных мер к 2030 году доля обучающихся в одну смену в округе увеличится и составит 87,6 %. Будут созданы современные условия для обучения и воспитания более чем для 20 000 учеников», ‒ отметил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

На строительство новых школ власти Югры направят более 25 млрд рублей. Кроме того, в будущем в регионе запланирован капитальный ремонт 17 объектов.