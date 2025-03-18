Экс-советник Комаровой осужден за мошенничество

Суд назначил бывшему советнику экс-губернатора Югры Натальи Комаровой Михаилу Слинкину два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Его признали виновным в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, передает NEFT.

Прокуратура запрашивала для Слинкина пять лет условно с испытательным сроком в пять лет, однако суд учел смягчающие обстоятельства – инвалидность осужденного, наличие у него троих детей и полное возмещение ущерба.

Суд установил, что, будучи вице-президентом Олимпийского совета Югры, Слинкин предоставил в окружной «Центр гражданских и социальных инициатив» документы для получения компенсации за аренду помещения с указанием фиктивных адресов.