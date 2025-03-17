На трассе «Сургут-Нижневартовск» произошло смертельное ДТП

Вчера, 16 марта, на автодороге «Сургут-Нижневартовск» произошло ДТП с летальным исходом. По предварительным данным, водитель «ПАЗ» сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«16 марта 2025 года около 22:00 на 189 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», 35-летний водитель «ПАЗ», допустил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП 64-летний пешеход погиб на месте.