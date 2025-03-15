Заболеваемость кишечными инфекциями в Югре подскочила на 25%

В Югре отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. На девятой неделе 2025 года количество заболевших выросло на 25,3% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает окружной Роспотребнадзор.

Особенно сложная ситуация наблюдается в Сургутском и Кондинском районах, а также в городе Пыть-Ях. Основные возбудители инфекций – аденовирусы, астровирусы, норовирусы и ротавирусы.

Кишечные инфекции поражают как взрослых, так и детей, но чаще всего болеют дети до 14 лет. Источником инфекции может быть как больной человек, так и здоровый носитель. Болезнь проявляется не сразу, а после инкубационного периода – от нескольких часов до недели. Симптомы: повышение температуры, слабость, тошнота, боли в животе, рвота и диарея. Продолжительность болезни зависит от ее формы и тяжести.