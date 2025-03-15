В Югре состоялся Слет поисковых отрядов Уральского федерального округа

В Югре прошел Слет актива региональных отделений Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Уральском федеральном округе. Это событие открыл губернатор Югры Руслан Кухарук. Мероприятие прошло при поддержке правительства автономного округа, ООД «Поисковое движение России», региональной общественной организации «Союз поисковых формирований «Долг и Память Югры» и Фонда президентских грантов в рамках проекта «О ПОБЕДЕ – ВМЕСТЕ!».

«Вы члены большой команды неравнодушных, искренне любящих Родину людей. В Год Защитника Отечества, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ваш труд наполнен особым смыслом. Это огромный вклад в изучение героических страниц отечественной истории и воспитание юных поколений», – отметил глава региона.

С приветственным словом к участникам обратился временно исполняющий обязанности директора Департамента Министерства обороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. «Министерство обороны с вами всегда рядом. Мы точно так же работаем, продолжаем готовить информационные ресурсы, с помощью которых вы можете более эффективно проводить свою работу. Память сильнее оружия. И это показывает вся наша деятельность. Потому что мы выбиваем почву идеологическую из-под ног наших противников, которые всеми силами стараются сделать так, чтобы мы сами себя победили. Но нашу страну победить в ней невозможно», – сказал Андрей Таранов.

В этом году слет объединил 200 активистов из Югры, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках мероприятия запланирована насыщенная программа: обсуждение вопросов сохранения исторической памяти, популяризация поисковой деятельности, обмен опытом организации поисковой и музейно-выставочной работы, презентация передовых проектов и просветительских акций.

Кроме того, пройдет фестиваль агитационных бригад «О Победе – ВМЕСТЕ!», информационно-просветительская акция «Поиск – мой выбор!» для школьников и студентов Ханты-Мансийска, а также образовательная и экскурсионная программа для гостей города. Запланировано пленарное заседание с участием представителей исполнительных органов власти, курирующих работу поисковых отрядов в регионах.

Сегодня в Югре действует 28 поисковых отрядов. Они работают в рамках окружного патриотического проекта «Югра – Вахта Памяти», занимаются организацией экспедиций и благоустройством воинских захоронений.

«Вы работаете в разных регионах страны, помогаете узнать о судьбах защитников Отечества, возвращаете имена павших Героев, ухаживаете за воинскими мемориалами и захоронениями. Это очень важное направление», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Губернатор посетил выставку, посвященную советской военной медицине и поисковым отрядам Югры, приуроченную к 15-летию проекта «Югра – Вахта Памяти». Затем глава региона вручил Благодарственные письма Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа за вклад в развитие поискового движения руководителю поискового клуба «Обелиск» из Лангепаса Константину Страхову и руководителю студенческого поискового отряда «Следопыт» из Нижневартовска Сергею Еремину.

«Цель поискового движения – объединить людей, сохранить историческую память и правду. Поднимая артефакты, рассказывая о подвигах героев, поисковики помогают писать историю нашей страны, победы советского солдата над фашизмом», – отметил Руслан Кухарук.