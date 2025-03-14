Суд наказал замглавы Советского района за просроченный ответ на обращение

Югорская межрайонная прокуратура выявила нарушения в работе администрации Советского района. Проверка показала, что заместитель главы не соблюдал сроки рассмотрения обращений граждан, сообщили на сайте прокуратуры Югры.

«Установлено, что в октябре 2024 года в администрацию Советского района поступило обращение местной жительницы. В нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» заместителем главы района письменный ответ на обращение направлен по истечении установленного 30-дневного срока», – передают в источнике.

По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Суд признал заместителя главы района виновным и привлек к ответственности.