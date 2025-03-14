Врачи Кардиоцентра Югры имплантировали кардиостимулятор пожилому поэту из Сургутского района

Автор сотен опубликованных стихов и написанных картин Анатолий Буриков из поселка Федоровский Сургутского района впервые перенес инфаркт миокарда в 44 года. Повторно сердечный приступ случился в 55 лет. Интересно, что именно сердечные недуги стали началом для развития таланта известного сургутянина, рассказали в пресс-службе Окружного кардиологического диспансера.

После второго сердечного приступа для восстановительного лечения пациент отправился в московский санаторий «Переделкино», где познакомился с советской и российской поэтессой Риммой Казаковой. Она первой рассмотрела поэтический талант югорчанина, сочинившего четверостишье про лекарство для профилактики стенокардии «Сустак».

В 2003 году Анатолия Бурикова госпитализировали в Окружной кардиологический диспансер для проведения открытой операции на сердце ‒ аортокоронарного шунтирования (АКШ). С того момента пациент стал писать картины:

«Не знал я, как печатать на страницах,

А рисовать? Да маслом? Вовсе ни шиша.

После инфаркта сочинил «стишок» в больнице,

Нарисовал картину маслом после АКШ»

(А. Буриков. Из открытых источников)

В 2008 и 2018 году рентгенохирурги Кардиоцентра провели жителю Сургутского района стентирование, а весной 2025 года Анатолий Буриков поступил в клинику с фибрилляцией предсердий.

«Нерегулярный сердечный ритм вызывал слабость, головокружение, быструю утомляемость, брадикардию. В дальнейшем это заболевание могло привести к возникновению жизнеугрожающих пауз. Операционная бригада, в состав которой вошли рентгенхирурги Владимир Лузин и Станислав Гаулика, операционная медсестра Елена Матевощук, анестезиолог-реаниматолог Роман Савко, медицинская сестра – анестезист Татьяна Грищенко выполнила операцию по имплантации кардиостимулятора», ‒ сообщает источник.

Сейчас работу сердца известного югорчанина контролирует миникомпьютер, который синхронизирует работу предсердий и желудочков.