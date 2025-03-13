В Югре предлагают соцрекламу в дополнение к запрету астрологии и гаданий

Депутат думы Югры Руслан Проводников поддержал законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, который внесли в Госдуму. По его мнению, этот шаг поможет защитить югорчан от мошенников, передает NEFT.

«Как простой обыватель могу сказать, что сейчас стало очень много мошенников и инфоцыган. Такой закон давно нужно было принять», – отметил депутат окружной думы.

Он подчеркнул, что чаще всего жертвами аферистов становятся пенсионеры, поэтому им нужна дополнительная защита. В качестве решения депутат предложил запустить социальную рекламу по телевидению и радио с разъяснениями, каким услугам не стоит доверять. Также, по его мнению, пострадавшим от мошенников необходима бесплатная психологическая помощь.

Напомним, законопроект о запрете рекламы эзотерики, астрологии и гаданий внесен в Госдуму РФ. Его цель – предотвратить психологический и финансовый вред гражданам.